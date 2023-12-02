Тель-Авив, Израиль, 2 декабря, 2023, 06:59 — ИА Регнум. До 61 человека возросло количество погибших журналистов и сотрудников СМИ с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом 2 декабря заявил Комитет защиты журналистов.

Удостоверение журналиста

«По состоянию на 1 декабря предварительные расследования Комитета защиты журналистов показали, что по меньшей мере 61 журналист и работник СМИ были среди более чем 16 тысяч убитых с начала войны 7 октября», — сказано в заявлении международной организации.

Кроме того, отмечается, что журналисты столкнулись с преследованием, задержаниями и другими препятствиями в своей работе. Власти Израиля заявили, что не в состоянии гарантировать безопасность работникам СМИ на территории сектора Газа, где после семи дней перемирия возобновились военные действия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что генеральный секретарь международной неправительственной организации «Репортёры без границ» (RSF) Кристоф Делуар назвал ситуацию с массовой гибелью журналистов за короткий срок в секторе Газа беспрецедентной и ужасающей.

В свою очередь, немецкие журналисты обвинили израильских военных в угрозах в свой адрес. Военные ЦАХАЛ задержали съёмочную группу немецкого телеканала ARD на Западном берегу реки Иордан. Журналисты заявили, что военнослужащие угрожали им оружием, а также пытались выяснить, не являются ли задержанные евреями. При этом, по словам репортёров, бойцы ЦАХАЛ назвали «предательницей» одну из сотрудниц телеканала, которая входит в съёмочную группу.