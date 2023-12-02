Вашингтон, 2 декабря, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Стив Сэдоу попросил отложить по крайней мере до 2029 года суд над своим подзащитным по делу о вмешательстве политика в голосование в штате Джорджия в 2020 году. Об этом сообщает газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По словам юриста, это следует сделать, если Трамп победит на президентских выборах в 2024 году. Сэдоу подчеркнул, что такой порядок следует из конституции США.

В публикации отмечается, что в американском законодательстве прописано верховенство конституции. В соответствии с этим принципом, интересы на федеральном уровне должны превалировать над интересами отдельных штатов.

При этом в статье говорится, что пока не ясно, как это правило будет применяться в ситуации, когда штат попытается привлечь к ответственности Трампа в статусе действующего президента.

Адвокаты бывшего главы Белого дома также предупреждают, что начало судебного процесса по этому делу, которое назначено на август 2024 года, может быть квалифицировано как вмешательство в новые выборы.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября суд в штате Колорадо разрешил Дональду Трампу баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Так суд ответил на поступившую жалобу, в которой Трампа обвиняли в нарушении 14-й поправки конституции США, в рамках которой лицам, принимавшим участие в мятеже, запрещается участвовать в президентских выборах.

Вместе с тем суд признал, что бывший глава Белого дома причастен к штурму Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. 1 декабря журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон рассказал, что на предстоящих в США выборах главы государства хочет отдать свой голос в пользу Трампа.