Вашингтон, 2 декабря, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки продолжат работать с Израилем, Египтом и Катаром над возможным возобновлением гуманитарного перемирия в секторе Газа, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции 1 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

«Мы продолжим работать с Израилем, Египтом и Катаром над попытками возобновить паузу», — сказал глава американского минобороны.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил о вовлечённости властей страны в обсуждение будущего сектора Газа. Американский дипломат подчеркнул, что необходимым является продолжение работы над созданием условий для продолжительного мира, а вооружённый конфликт между ХАМАС и Израилем должен завершиться созданием палестинского государства.

Как передавало ИА Регнум, четырёхдневное гуманитарное перемирие, согласованное 22 ноября при посредничестве Катара, вступило в силу 24 ноября. Позднее официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари объявил о продлении гуманитарной паузы ещё на один день. Временное соглашение, срок которого истёк 1 декабря в 07:00 по местному времени (08:00 мск), позволило сторонам конфликта обменяться более чем 200 заключёнными.