Каракас, 2 декабря, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Решение Международного суда ООН не препятствовать проведению в Венесуэле консультативного референдума по территориальному спору с Гайаной стало победой Каракаса в вопросе отстаивания своих прав, заявила венесуэльский исполнительный вице-президент Делси Родригес. Об этом сообщил телеканал Venezolana de Television.

Luigino Bracci Делси Родригес

Ранее гайанские власти призывали в судебном порядке отменить итоги будущего голосования.

Родригес пояснила, что постановление суда подтверждает тот факт, что референдум является внутренним делом республики. Родригес напомнила, что голосование по территориальному спору пройдет в Венесуэле 3 декабря.

По словам вице-президента, судебное решение якобы говорит о том, что Гайана является страной-оккупантом. Она также подчеркнула, что гайанская сторона будто бы незаконно выдает лицензии на добычу нефти на спорных территориях.

Родригес также зачитала заявление венесуэльского правительства с осуждением в адрес Гайаны за её обращение в Международный суд ООН. В документе также подтверждаются исторические права Венесуэлы на территорию Гайаны-Эссекибо.

Как сообщало ИА Регнум, ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США предложили Венесуэле и Гайане искать мирное решение территориального спора, пока не удастся достичь каких-либо договоренностей по указанному поводу. Он добавил, что до того, как страны смогут прийти к соглашению, им следует придерживаться решения от 1899 года, которое определило сухопутную границу между республиками.

Территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной продолжается уже более 100 лет. Конфликт касается территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо. Она составляет более двух третей всей территории Гайаны.