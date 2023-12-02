Вашингтон, 2 декабря, 2023, 05:47 — ИА Регнум. Мирное решение территориального спора предложил найти Венесуэле и Гайане координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби 1 декабря на онлайн-брифинге в Белом доме.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

Как подчеркнул Кирби, США однозначно поддерживают мирное разрешение территориального спора между Гайаной и Венесуэлой. Кирби указал, что до достижения новых договорённостей должно соблюдаться решение арбитража от 1899 года, определившее сухопутную границу между двумя государствами. Он пояснил, что невозможно распоряжаться спорной землей в одностороннем порядке, как это, по мнению венесуэльской стороны, делает Гайана.

Также Кирби указал, что всем странам необходимо дождаться решения Международного суда ООН.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правительство Соединённых Штатов Америки рассматривает возможность размещения военной базы на спорной территории Гайаны.

При этом парламент Венесуэлы одобрил проведение референдума для защиты суверенной территории от американской агрессии. США, по мнению депутатов парламента, хотят устроить войну за природные ресурсы.