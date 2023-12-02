Санкт-Петербург, 2 декабря, 2023, 04:56 — ИА Регнум. Музыкальный телеканал Aiva оштрафован по решению суда в Санкт-Петербурге за демонстрацию видеоклипа певца Сергея Лазарева, в котором Роскомнадзор обнаружил пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом 1 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Okras Сергей Лазарев

«Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Аива» за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Суд назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей», — уточняется в сообщении.

Как указано в протоколе заседания суда, редакция телеканала допустила распространение музыкального видеоклипа на песню «Так красиво» в исполнении Сергея Лазарева. Суд установил, что видеоряд в клипе создаёт для аудитории установку если не о социальном одобрении нетрадиционных сексуальных отношений, то как минимум об их приемлемости в обществе и равноценности союзу мужчины и женщины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Верховный суд России признал экстремистской деятельность международного общественного движения ЛГБТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и запретил её в России.

Требование о запрете организации связано с тем, что в её деятельности на территории России неоднократно выявляли различные признаки и проявления экстремистской направленности.