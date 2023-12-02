Вашингтон, 2 декабря, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Политические провалы Вашингтона привели к упадку влияния США в мире, что создало угрозу перехода Израиля на сторону Китая, написал профессор Американского университета Антон Федяшин в своей статье для журнала The National Interest.

Defenseimagery.mil Флаги США и Израиля

Эксперт подчеркнул, что украинский кризис, развивавшийся с 2014 года, оживил и усилил все проблемы американской внешней политики. Федяшин отмечает, что США не просто теряют статус гегемона, но и совершают ошибки, которые не позволяют сопротивляться этому ослаблению.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября президент России Владимир Путин заявил, что американские власти стремились монополизировать ближневосточное урегулирование, действуя без учёта интересов палестинского народа. Глава государства также добавил, что события на Ближнем Востоке стали примером провала политики США в регионе.

26 ноября советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что Вашингтон может ограничить поставки оружия в Израиль. Так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, положительно оценившего идею о введении условий по военной помощи еврейскому государству.