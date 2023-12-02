Киев, 2 декабря, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) сокрушаются из-за того, что им буквально нечем воевать с Россией. Об этом рассказала заявила корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер, побывавшая в зоне спецоперации (СВО).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украинцы на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы. А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять. Вот люди и задаются вопросом, как им продолжать борьбу, если нечем воевать», — отметила Кимер.

Журналистка указала, что в сравнении с прошлым годом среди украинских военных многократно возросли пессимистические настроения. Это прежде всего вызвано тем, что боевые действия зашли в тупик, линия фронта не движется, а перспективы прогресса со стороны ВСУ на фоне предстоящей зимы невелики.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава Украины Владимир Зеленский, конфликт Киева с Россией перешёл в новую фазу. Он отметил, что наступление зимы может осложнить ведение боевых действий после летнего контрнаступления ВСУ, которое не принесло ожидаемых результатов в связи с постоянной нехваткой оружия и сухопутных войск.

При этом 1 декабря глава Украины пообещал построить оборонительные сооружения на контролируемой Киевом территории от республик Донбасса до Западной Украины и назвал приоритетом обустройство армии.