Москва, 2 декабря, 2023, 03:29 — ИА Регнум. Данные о мужчине, якобы прибывшем из Шри-Ланки с признаками лихорадки денге в аэропорт Шереметьево, не соответствуют действительности. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Москве.

Trust.org Комары — переносчики лихорадки денге

«В связи с распространением в СМИ, в телеграмм-канале информации о прибывшем в аэропорт Шереметьево из Шри-Ланки пассажира с признаками «крайне заразной лихорадки денге», Управление Роспотребнадзора по г. Москве сообщает, что указанная информация не соответствует действительности», — уточняется на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что после осмотра и лабораторных исследований у мужчины выявлен грипп АH3N2. Пассажирам, прибывшим в аэропорт Шереметьево 29 ноября авиарейсом Шри-Ланка — Москва рекомендуется при появлении признаков острых респираторных заболеваний немедленно обратиться к медикам, уточнив информацию о прибытии авиарейсом из Шри-Ланки. Самолечением заниматься категорически не рекомендуется.

Накануне в СМИ распространилась информация о том, что в аэропорт Шереметьево прибыл самолёт из Шри-Ланки с пассажиром, у которого заподозрили лихорадку денге. После осмотра врачами и сдачи тестов особо опасную инфекцию у пассажира не выявили.

Лихорадка денге — вирусная инфекция, передаётся при укусах комаров. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на юге Европы в начале ноября зафиксировали крупную вспышку лихорадки денге. В частности, по состоянию на конец октября во Франции выявили 1414 завозных случаях денге, в 65% случаев заболевшие люди прибыли с Мартиники и Гваделупы.