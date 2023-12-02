Дамаск, 2 декабря, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила атаку на окрестности столицы Сирии Дамаска. Об этом 1 декабря сообщил сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Израиль совершил агрессию на окрестности столицы Дамаска», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале источника.

Ранее заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить сообщил, что шесть истребителей Военно-воздушных сил Израиля вечером 8 ноября атаковали позиции ВС Сирии в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда.

Позднее, 10 ноября, Как передавало ИА Регнум, ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по территории Сирии в ответ на запуск беспилотника в сторону города Эйлата 9 ноября. При этом ответственность за обстрел, по словам представителя хуситов Яхьи Сариа, взяло на себя шиитское движения «Ансар Алла». Спустя сутки Армия обороны Израиля в ответ на атаку в сторону Голанских высот нанесла удар по объектам террористической инфраструктуры в Сирии.