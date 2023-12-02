Киев, 2 декабря, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Сын американского финансиста Джорджа Сороса Александр договорился с властями Украины о выделении 400 квадратных километров земли для захоронения опасных химических отходов. Об этом говорится в расследовании, опубликованном французским журналистом Жюлем Венсеном.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Я публикую своё расследование о соглашении между украинскими властями и Александром Соросом. Это соглашение разрешает захоронение в чернозёме Украины химических отходов компаний, связанных с Джорджем Соросом», — написал журналист на своей странице в социальной сети X.

Согласно расследованию Венсена, соответствующая договорённость была достигнута 7 ноября во время встречи Александра Сороса с главой офиса главы киевского режима Андреем Ермаком. Отмечается, что в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины был направлен запрос на предоставление 400 квадратных километров на территориях Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Журналист подчеркнул, что последствия этого решения могут стать катастрофическими для почвы, грунтовых вод, флоры и фауны.

Как передавало ИА Регнум, в июне издание The Wall Street Journal сообщило, что Джордж Сорос принял решение передать контроль для своей 25-миллиардной фондовой империей своему 37-летнему сыну Александру, который считает себя более политически активным, чем отец. Ранее Александр Сорос уже встречался с представителями администрации президента США Джо Байдена, Конгресса, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулу да Силвой и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.