Нью-Йорк, США, 2 декабря, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Сектор Газа вновь превратился в самое опасное место для детей в мире, заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Она призвала сделать всё возможное, чтобы в конфликте на территории анклаве больше не погиб ни один ребёнок. Рассел также отметила, что всем противоборствующим сторонам следует принять меры, чтобы защитить жизни и благополучие детей, где бы те не находились.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября Кэтрин Рассел проинформировала, что в секторе Газа остались ещё около 1 млн детей, многие из которых пропали без вести или оказались под обломками рухнувших зданий. 17 ноября она заявила, что конфликт на Ближнем Востоке является уникальным.

Глава организации пояснила, что блокада сектора со стороны Израиля загнала жителей палестинского анклава в безвыходное положение, поскольку они не могут покинуть эту опасную территорию, чтобы спастись.

6 ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал, что ближевосточный конфликт перерос в кризис человечества. Он добавил, что из-за боевых действий гибнет мирное население и уничтожается гражданская инфраструктура.