Киев, 2 декабря, 2023, 02:30 — ИА Регнум. Украинские водители-дальнобойщики, объявившие голодовку на одном из КПП на границе с Польшей, прекратили свою протестную акцию через три часа. Об этом 1 декабря сообщил украинский телеканал «Суспильне» («Общественное»).

Иван Шилов ИА Регнум Граница Украины и Польши

Водители-дальнобойщики, заблокированные на пункте пропуска «Краковец — Корчева», объявили голодовку с требованием увеличить количество грузовых автомобилей, пропускаемых через КПП. Но после переговоров с польскими забастовщиками, удалось прийти к решению, что польская сторона будет пропускать семь грузовиков в час.

Уточняется, что гуманитарные и военные грузы будут пропускаться вне очереди. С момента объявления голодовки и до момента достижения договорённости не прошло и трёх часов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинские дальнобойщики объявили голодовку в знак протеста против действий польских пограничников, объявивших, что в час будут пропускать один грузовик. Водители потребовали ускорить процесс пропуска грузовиков через границу, чтобы в час пропускали по 14 грузовиков.

При этом в очереди на украинско-польской границе скопилось 1207 рефрижераторов и бензовозов, не считая других машин. Водители утверждали, что польские пограничники не пускают фуры с топливом и огнеопасным грузом, хотя обещали дать им приоритет.

В начале ноября польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода, требуя от властей и ЕС возобновить ограничения на транспортные операции для перевозчиков с Украины.