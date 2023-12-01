Москва, 2 декабря, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоили ракетному фрегату Черноморского флота РФ «Адмиралу Макарову» почетное наименование «гвардейский» за массовый героизм личного состава этого корабля в ходе боевых действий, соответствующий указ появился на портале официальных правовых актов.

Владислав Краев ИА REGNUM Фрегат «Адмирал Макаров»

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: Присвоить фрегату «Адмирал Макаров» почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: гвардейский фрегат «Адмирал Макаров», — сказано в тексте документа.

Фрегат «Адмирал Макаров» назвали в честь вице-адмирала Российского императорского флота Степана Макарова. Он входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей.

Строительство «Адмирала Макаров» началось в феврале 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. В декабре 2017 года его приняли на боевое дежурство.

Портом приписки корабля является Севастополь. В мае 2022 года появилась информация о том, что «Адмирал Макаров» может стать новым флагманом Черноморского флота.

В марте 2023 года фрегат в составе корабельной ударной группы ЧФ ВМФ России принял участие в учениях в акватории Чёрного моря.