Вашингтон, 2 декабря, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Жестокостью по отношению к президенту США Джозефу Байдену назвали решение заставить политика идти на второй президентский срок. Об этом рассказали журналисты в статье для New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Очевидные психические проблемы Джо Байдена делают почти жестоким допуск его кандидатуры на президентские выборы в 2024 году», — сказано в заголовке статьи.

В статье отмечается, что сотрудники Белого дома стараются максимально оградить американского лидера от излишнего внимания общественности, но он не может баллотироваться на переизбрание, вообще не участвуя в предвыборной кампании.

При этом уточняется, что согласно опросам, уже сейчас большинство соратников Байдена по Демократической партии хотят найти замену его кандидатуре, но партийный истеблишмент не желает с этим мириться.

Глава Белого дома, которому уже исполнился 81 год, является самым возрастным президентом в истории США. Его состояние вызывает тревогу у американцев, так как политик постоянно попадает в неловкие ситуации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Байден во время экскурсии по производству ветряных мельниц CS Wind в Колорадо заявил о способности «взорвать весь мир», однако его юмор журналисты New York Post, ведущие трансляцию, восприняли очень прохладно.

Помимо этого, американский лидер путает имена, географические названия и исторические факты. В частности, на саммите G20 в Нью-Дели Байден не смог корректно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии. Также он неоднократно называл президентом США вице-президента Камалу Харрис, а однажды по ошибке назвал экс-президента США Дональда Трампа конгрессменом.