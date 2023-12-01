Москва, 2 декабря, 2023, 01:21 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала высказывание министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи о том, что дискуссию об исключении России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) можно считать исчерпанной. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«А была [дискуссия]? Надо же. Все пропустили», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Ранее Буяр Османи заявил, что дискуссия об исключении Российской Федерации из ОБСЕ исчерпала себя. Он также выразил мнение, что целью организацию является привлечение всех её членов к выработке всеобъемлющего подхода к безопасности для мира и стабильности на европейском континенте.

Османи произнес эти слова после ежегодной встречи глав МИД стран — участниц ОБСЕ. Мероприятие проходило с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии городе Скопье.

Россию на этом саммите представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Этот визит стал его первой поездкой в Европу с конца февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция. Мария Захарова сообщила, что в ходе подготовки участия Лаврова во встрече в Северной Македонии в отношении России чинились различные препятствия.

29 ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение позволить Лаврову участвовать в мероприятии позволит сохранить мультилатерализм.