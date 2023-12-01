Пекин, 2 декабря, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Две гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь, переданные Китаем Великобритании в 2011 году, вернутся на родину в декабре. Такое заявление сделал 1 декабря официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщается на сайте китайского ведомства.

Todorov.petar.p Панды

«Согласно положениям соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Китаем, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в КНР после того, как в декабре истечет срок действия договора», — сказал Ван Вэньбинь.

Представитель МИД Китая отметил, что на родине уже всё подготовили к возвращению панд и ждут их с нетерпением. Ван Вэньбинь подчеркнул, что за 12 лет сотрудничества Китая и Соединённого Королевства в области сохранения исчезающих видов странам удалось достичь огромных успехов в отношении защиты больших панд.

«Китай готов продолжать укреплять сотрудничество с международными партнёрами, в том числе с Великобританией, в области защиты исчезающих видов и биоразнообразия, а также укреплять дружеские взаимоотношения между народами Китая и зарубежных стран», — добавил представитель МИД КНР.

Большие панды Ян Гуан и Тянь Тянь прибыли в зоопарк Эдинбурга в Шотландии в декабре 2011 года в рамках соглашения между зоологическим обществом Шотландии и китайской ассоциацией охраны дикой природы. Соглашение было рассчитано на десять лет, но в связи с пандемией коронавируса его продлили ещё на два года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Китай вернул на родину семью из трёх больших панд, проживавших 23 года в Смитсоновском национальном зоопарке в Вашингтоне. Панды Мэй Сян и Тянь Тянь были доставлены в вашингтонский зоопарк в 2000 году в рамках программы по исследованиям и разведению панд. В 2020 году у пары бамбуковых медведей родился детёныш по имени Сяо Цицзи, который отправится в Китай вместе с родителями.

Панды из зоопарков Атланты, Сан-Диего и Мемфиса в США либо уже вернулись в Китай, либо вернутся до конца 2024 года в соответствии с договором об аренде животных. Если стороны не продлят договор, то больших панд в зоопарках США не останется.

Большие панды являются неофициальным символом Китая и находятся под защитой государства. В Пекине очень трепетно относятся к бамбуковым медведям, которые с 1984 года являются ещё и частью дипломатической стратегии страны. КНР отправляет животных в другие страны с условием, что они и их потомство остаются собственностью страны. Всего за пределами Китая проживают лишь около трёх десятков больших панд.