Бразилиа, 2 декабря, 2023, 00:49 — ИА Регнум. Один из сервисов по поиску эскорт-услуг предложил бразильской футбольной команде «Витория» изменить её название в свою честь, сообщается на официальном сайте спортивного клуба.

José Goulão Футбол

За это компания пообещала выплатить более $40 млн. Кроме того, она может предоставить «Витории» ещё $20 млн, если клуб продаст права на название стадиона, на котором он выступает.

Представители команды отмечают, что обе сделки могут быть согласованы только после проведения соответствующего голосования среди болельщиков. Сервис сотрудничает с клубом с 2022 года и является одним из его спонсоров.

Как сообщало ИА Регнум, в середине марта 2022 года появилась информация о том, что футбольный клуб «Барселона» решил изменить название своего стадиона на «Spotify Камп Ноу» в рамках сделки со шведским стриминговым сервисом Spotify. При этом компания и спортивная команда объявили о долгосрочном партнерстве.

Радиостанция Rac1 проинформировала, что сумма сделки со Spotify составила 280 млн евро. В рамках соглашения «Барселона» также согласилась размещать на командных и тренировочных футболках членов своего клуба логотип Spotify в сезоне 2022−2023.