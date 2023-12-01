Вашингтон, 1 декабря, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Тайные переговоры о мире ведут Москва и Киев на уровне главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Такое утверждение сделал в своей статье американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своём блоге в Substack.

Иван Шилов ИА REGNUM Сеймур Херш

Журналист заявил о тайных переговорах, которые ведутся в обход главы Украины Владимира Зеленского, ссылаясь на анонимные источники в американской администрации и на американцев, знакомых с ситуацией в украинском правительстве.

«Движущей силой этих переговоров были не Вашингтон или Москва, не [президент США Джозеф] Байден или [президент России Владимир] Путин, а два высокопоставленных генерала, которые управляют войной, Валерий Герасимов от России и Валерий Залужный от Украины», — пояснил Херш.

Как утверждает Херш, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, к решению о мирных переговорах с Россией Залужного подтолкнули некие ключевые фигуры с американской стороны. При этом Зеленскому дали понять, что переговоры будут проводиться вне зависимости от его желания.

По словам журналиста, обсуждаемое на переговорах соглашение предполагает, что российско-украинская граница зафиксируется по текущей линии фронта. Республика Крым, а также территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей останутся российскими, но взамен предполагается, что Россия не будет возражать против вступления Украины в НАТО без права размещения на своей территории войск и наступательного вооружения альянса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил член Общественной палаты РФ политолог Александр Асафов, Запад не готов завершить украинский конфликт, поэтому глава киевского режима Зеленский продолжает активно отрицать возможность скорого перемирия с Москвой.

Украинский глава в интервью журналу The Sun заявил, что не готов сейчас садиться за стол переговоров с Россией. Он признал тяжёлое положение ВСУ на поле боя, но идти на мирный договор с Москвой глава киевского режима наотрез отказался.