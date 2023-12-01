Москва, 1 декабря, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Предельная численность Вооружённых сил России стала больше на 170 тысяч военных и теперь будет составлять 1 млн 320 тысяч военнослужащих, говорится в официальном заявлении Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ведомстве напомнили, что такое решение принято в рамках указа российского лидера Владимира Путина.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 ноября 2023 года предельная численность Вооружённых сил Российской Федерации увеличена на 170 тысяч военнослужащих до 1 млн 320 тысяч военнослужащих», — сказано в тексте.

В Минобороны уточнили, что рост численности военнослужащих произойдёт поэтапно за счёт желающих пройти военную службу по контракту. В министерстве также заявили об отсутствии планов существенно увеличивать призыв на срочную службу или проводить дополнительную мобилизацию.

Кроме того, в сообщении ведомства подчёркивается, что наращивание боевого состава и численности Вооружённых сил является реакцией на деятельность НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооружённых сил России. В соответствии с документом, их штатная численность должна составить 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военнослужащих.

До этого численность Вооружённых сил России достигала 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военных. 21 июня Владимир Путин заявил, что совершенствование ВС РФ продолжится и укрепление армии остаётся приоритетом для России с учётом новых вызовов.

26 сентября российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что его ведомство продолжает наращивать боевую мощь Вооружённых сил. По его словам, одним из направлений такой деятельности является увеличение поставок в армию современного вооружения и совершенствования подготовки личного состава.

Шойгу уточнил, что план по наращиванию боевой мощи включает мероприятия до 2025 года.