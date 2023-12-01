Москва, 1 декабря, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выдал «Луйколу» разрешение на приобретение акций энергетической компании «ЭЛ5-Энерго». Соответствующее разрешение в пятницу, 1 декабря, опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«Разрешить совершение публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «Лукойл» сделки по приобретению 2 618 132 410 обыкновенных акций публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго», — говорится в распоряжении.

Таким образом, «Лукойл» получил разрешение на выкуп 7,4% доли энергетической компании. Согласно данным, опубликованным на сайте ПАО «ЭЛ5-Энерго», принадлежащего UROC Ltd, «Лукойлу» уже принадлежит чуть более 56%.

Как передавало ИА Регнум, в октябре журнал Forbes опубликовал обновлённый рейтинг крупнейших российских компаний по чистой прибыли за 2022 год. Рейтинг возглавила энергетическая компания «Газпром» с 1,3 триллиона рублей чистой прибыли. «Лукойл» же вошёл в первую десятку (790,1 миллиарда рублей).