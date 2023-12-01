Вашингтон, 1 декабря, 2023, 23:38 — ИА Регнум. Противобункерные бомбы, десятки тысяч других видов вооружений и артиллерийских снарядов поставили с 7 октября Израилю Соединённые Штаты. Об этом 1 декабря сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM

Поясняется, что поставки вооружений начались вскоре после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. Израиль получил около 15 тысяч бомб, 57 тысяч артиллерийских снарядов, а также 100 противобункерных бомб BLU-109. Вооружение предназначалось для вытеснения палестинского движения ХАМАС из сектора Газа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Армия Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные действия в секторе Газа после перемирия, срок которого истёк утром 1 декабря. ЦАХАЛ утром 1 декабря сообщила о ракетном обстреле Израиля со стороны Газы за час до окончания перемирия.

Израильская система ПВО перехватила одну ракету, в поселениях рядом с сектором Газа прозвучала сирена воздушной тревоги. Израиль обвинил ХАМАС в нарушении режима прекращения огня, и ЦАХАЛ возобновил боевые действия в Газе.