Чебоксары, 1 декабря, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра транспорта Чувашии Владимира Осипова, сообщил журналистам представитель силовых структур региона.

mintrans. cap.ru Экс — министр транспорта Чувашии Владимир Осипов

«Задержан», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Собеседник не стал раскрывать причин задержания. Источник газеты «Коммерсант» в свою очередь проинформировал, что он слышал о задержании Осипова на 48 часов.

Владимир Осипов покинул пост министра транспорта Чувашии 2 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября появилась информация о задержании в Дагестане заместителя главы МВД республики Руфата Исмаилова. В доме и на рабочем месте чиновника прошли обыски.

Источник в правоохранительных органах Дагестана рассказал «РИА Новости» о том, что Исмаилова подозревают в получении взятки. Его задержанием занималась Федеральная служба безопасности (ФСБ).

В середине ноября стало известно о задержании бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева.