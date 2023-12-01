Вашингтон, 1 декабря, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что на предстоящих выборах президента Соединённых Штатов Америки намерен отдать своё голос в поддержку кандидатуры экс-президента страны Дональда Трампа.

«Я голосую за Трампа, а если его осудят, то я отправлю ему максимальные пожертвования и возглавлю протесты… Так я вижу ситуацию», — заявил журналист в эфире авторского подкаста актрисы Розанны Барр. Бывший ведущий Fox News, говоря о выдвинутых против Дональда Трампа обвинениях, заявил о своей уверенности в полной невиновности бывшего президента.

Ранее иск к Трампу в нескольких штатах подал представитель Республиканской партии Джон Кастро, настаивавший на том, что экс-президента нельзя допустить к выборам из-за поправки к конституции США, запрещающей занимать «бунтовщикам и мятежникам» выборные должности. Он напомнил, что Трамп привлекался к ответственности по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, однако он не был признан виновным.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре экс-глава Белого дома Дональда Трамп, назвав Такера Карлсона человеком со здравым смыслом, заявил, что рассматривает кандидатуру журналиста на должность своего вице-президента в случае победы на предстоящих выборах в США в 2024 году.