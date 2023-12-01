Берлин, 1 декабря, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Журналиста немецкого издания Bild Юргена Гельфрихта уволили в связи с участием в 2018 в работе над книгой о России без согласования с руководством. Об этом 1 декабря сказано в распространённом сообщении.

«Редакция Bild приняла решение уволить старшего корреспондента, работавшего в Дрездене, Юргена Гельфрихта. Причина — участие в литературном проекте, о котором не была поставлена в известность редакция и которое она бы не одобрила», — поясняется в публикации.

Уточняется, что речь идёт о книге «Научиться любить Россию» (Russland lieben lernen), основным автором которой стал экс-глава Дрезденской оперы Ханс-Йоахим Фрай. Книга была выпущена на немецком языке в 2018 году, Гельфрихт выступил её соавтором.

Предисловие к немецкому изданию написал помощник президента России Владимир Мединский, занимавший в 2018 году пост министра культуры РФ. Он осудил ложные и поверхностные представления о России, которые распространяют иностранцы в целях пропаганды.

В 2021 году вышло в свет русскоязычное издание книги, с предисловием авторства российского лидера Владимира Путина.

Отмечается, что Гельфрихт никогда бы не получил разрешения от редакции на участие в работе над книгой, так как подобному мировоззрению нет места в редакции Bild.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Путин в ходе беседы с автором и соведущим программы «Москва. Кремль. Путину» Павлом Зарубиным, обратился к жителям Германии на немецком языке, комментируя нападки на бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера из-за связей с Россией.

Журналист рассказал, что Шрёдера на официальных мероприятиях специально сажают дальше от канцлера Олафа Шольца, чтобы политики не оказались вместе в одном кадре. Путин в ответ напомнил о скандале в канадском парламенте, где аплодировали украинскому нацисту Ярославу Хунку. Президент России пояснил, что удаляющийся от Шрёдера автоматически приближается к симпатизирующему нацисту Энтони Роте, спикеру парламента Канады. Эту фразу российский лидер повторил на немецком языке специально для жителей Германии.