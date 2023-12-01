Санкт-Петербург, 1 декабря, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил 1 декабря на встрече с журналистами, что не держит обиды на нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу, который ранее выступал за петербургскую команду.

Александр Вильф / РИА Новости Игрок ФК «Локомотив» Артём Дзюба

«Мы ориентируемся исключительно на то, чтобы работать. По поводу моих личных отношений я уже давно говорил, что у меня нет ни к кому абсолютно никакой обиды», — процитировала тренера пресс-служба «Зенита».

Семак подчеркнул, что для него важно происходящее на поле, а не за его пределами. По его мнению, работа тренера не подразумевает, что за неё будут благодарны.

Дзюба подписал контракт с «Зенитом» в феврале 2015 года. Он несколько раз становился лучшим бомбардиром российского чемпионата. В августе 2022 года нападающий перешёл в турецкий клуб «Адана Демирспор», а феврале 2023 года — в «Локомотив». После первой игры за московскую команду Дзюба при встрече с Семаком не пожал тому руку. Они публично не называли причины ссоры.

В сентябре 2023 года журналисты спросили у Дзюбы, помирился ли он с Семаком. Нападающий на это сказал, что не помнит, кто это. Бывший главный тренер российской сборной Леонид Слуцкий высказался, что не поддерживает такое поведение, отметив, что находится в дружеских отношениях и с футболистом, и с тренером.