Москва, 1 декабря, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Как подчеркнули в Минобороны России после подписания президентом страны Владимиром Путиным указа об увеличении численности Вооружённых сил РФ на 170 тыс. человек, это обусловлено возросшими угрозами со стороны блока НАТО.

Иван Шилов ИА Регнум

«Увеличение штатной численности ВС РФ обусловлено ростом угроз для нашей страны, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

В частности, в Минобороны указали на наращивание объединённых вооружённых сил альянса неподалёку от российских границ и развёртывание ими дополнительных средств ПВО и ударных вооружений.

Помимо этого, как подчеркнули в российском ведомстве, со стороны НАТО наблюдается в том числе и наращивание потенциала тактических ядерных сил, а Соединённые Штаты планируют, по имеющейся информации, до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения в Европе и Турции на новую высокоточную версию.

«В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности ВС России является адекватной реакцией на агрессивную деятельность НАТО», — резюмировали в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности российских войск, по которому теперь штатная численность составит 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Комментируя документ, в Минобороны подчеркнули, что все дальнейшие мероприятия будут осуществляться поэтапно, за счёт лично изъявивших желание служить по контракту россиян. Проведения мобилизации увеличение численности войск не предусматривает.