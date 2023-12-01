Минюст признал иноагентом «Телеканал Дождь»*
* (юридическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)
Москва, 1 декабря, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Минюст внёс в список иностранных агентов «Телеканал Дождь» (юридическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и проект «Ковчег» (юридическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба ведомства.
Алексей Ничукин/ РИА Новости
«Телеканал Дождь» (юридическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)
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