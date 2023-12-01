Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2023, 21:02 — ИА Регнум. В Ростовской области поймали на взятке четырёх инспекторов ДПС. Находясь на посту «Самбек» на автодороге «Новороссия», правоохранители через посредника требовали от остановленного водителя 150 тыс. рублей, чтобы не составлять в отношении него протокол об управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом 1 декабря сообщил источник ИА Регнум.

Мария Девахина / РИА Новости

В отношении инспекторов Андрея Б., Артура А., Василия И. и Александра Р. усмотрели признаки преступлений по статьям 286 (превышение должностных полномочий) и 290 (получение взятки) Уголовного кодекса России. В отношении их посредника возбудили дело по статье 291.1 (посредничество во взяточничестве). Материалы в отношении подозреваемых направили в ростовское МВД, которое вынесет по ним соответствующее решение.

Как сообщало ИА Регнум 29 ноября, двое полицейских совершили киберпреступление на 200 рублей и «раскрыли» его. Как удалось установить, они убедили безработного жителя рабочего посёлка Сурское подать заявление о краже денег с банковской карты, после чего перевели на неё 200 рублей и добились от другого, ранее судимого, жителя того же посёлка совершить покупку с этой карты. Затем они начали «расследование киберпреступления», «задержали злоумышленника», который дал ложные признательные показания.