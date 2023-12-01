Москва, 1 декабря, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил на место немецкую журналистку, которая попыталась исказить слова российского дипломата об Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

На пресс-конференции Лаврова по итогам заседания глав МИД ОБСЕ журналистка, исказив произнесённые российским министром слова, сказала, что Лавров якобы не верит в яркое будущее ОБСЕ.

«Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. Я сказал, что мне безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ», — ответил ей Лавров.

В этой связи глава МИД России добавил, что в Германии, как он знает, принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать. В России же журналистов немного уважают и оставляют на их воображение, как они будут излагать результаты пресс-конференции.

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Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября Лавров прервал своё выступление на заседании глав МИД ОБСЕ, попросив оставить его в покое. После этого он продолжил доклад. Речь в нём шла об экспансии НАТО на восток.

Ранее 30 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку сравнила Лаврова с легендарным хоккеистом Валерием Харламовым, поскольку министр выступал на заседании ОБСЕ под номером 17, так же как и хоккеист, который выходил на лёд под номером 17.

Заседание проходило с 29 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии. Лавров прибыл на саммит 30 ноября.