Москва, 1 декабря, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Самым дорогим российским артистом на корпоративах стал Филипп Киркоров, после него по размеру гонорара идут Сергей Шнуров и Григорий Лепс, рассказала 1 декабря НСН директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям Fashion Group, участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова.

Алексей Майшев /Фотохост-агентство РИА Новости Певец Филипп Киркоров

«Шнур, он очень непростой артист: сложный менеджмент, необычный формат творчества. Возможно, его даже чаще заказывают, чем Киркорова», — добавила она.

Она отметила, что певцы, которые могут собирать стадионы, много берут за выступление на корпоративе.

В июне KP.RU опубликовала гонорары ряда российских певцов. По информации журналистов, Шнуров брал летом €150 тыс. (около 13,1 млн рублей) за выступление, а Киркоров — $90 тыс. (около 7,9 млн рублей). Лепс в июне сообщил НТВ, что готов выступать за 10 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Лепс в июле выплатил бойцу российской армии с позывным Веном 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard. Ранее певец публично заявил, что готов заплатить премию тому, кто подобьёт немецкие танки, переданные ВСУ.