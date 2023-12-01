Киев, 1 декабря, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Супруга лидера киевского режима Владимира Зеленского Елена против того, чтобы её муж избирался на новый срок в 2024 году. Об этом она заявила в интервью американскому изданию Business Insider.

Sean Kilpatrick/ Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская

«Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое», — призналась она.

Первая леди отметила, что окончательное решение будет зависеть от того, нужен ли он на этом посту украинскому обществу. Вероятнее всего, он не станет баллотироваться на новый срок, если почувствует нежелание этого со стороны украинцев, добавила она.

Супруга Зеленского сказала, что не полностью одобряла решение мужа участвовать в первых выборах в 2019 году.

В 2024 году должны состояться выборы президента Украины. Однако, по словам руководителя фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, в следующем году не будут проводить никаких выборов, поскольку западные союзники не требуют переизбирать власть. Он пояснил, что под отменой могут оказаться президентские, парламентские и муниципальные выборы.

Политик пояснил, что как только затрагиваются конкретные вопросы по обсуждению проведения выборов на Украине, то эта тема сразу же исчерпывает себя. Никто не может сказать, как будут принимать участие в голосовании военнослужащие или украинские беженцы за границей, добавил Арахамия.

Как сообщало 1 декабря ИА Регнум, Зеленский заявил о нежелании украинцев проводить выборы в стране из-за их «опасности и бессмысленности». Он заявил, что готов к выборам, но общество хочет иного.