Скопье, 1 декабря, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что дискуссия об исключении России из организации себя исчерпала. Об этом он заявил 1 декабря по итогам встречи в Скопье.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ОБСЕ была дискуссия о том, чтобы исключить Россию вследствие нарушения основополагающего принципа организации. Есть два аргумента, почему этого нельзя сделать: легальный и политический», — заявил он.

Османи пояснил, что принцип всеобщего консенсуса не будет работать без России. Он напомнил о случае неполного консенсуса, который применили в ОБСЕ в момент исключения Югославии, и отметил, что по этому вопросу внутри организации есть большие расхождения во мнениях. Как заявил Османи, отдельные участники ОБСЕ считают, что организацию основали как платформу для диалога между мыслящими противоположно странами, другие — что предназначение объединения в сборе стран вместе путём вовлечения в обеспечение мировой безопасности и региональной стабильности.

«Поэтому я считаю, что дискуссия исчерпала себя — по крайней мере, на данный момент», — резюмировал председатель.

Как сообщало ИА Регнум, ежегодная встреча глав МИД стран — участниц ОБСЕ проходит с 30 ноября по 1 декабря в Северной Македонии. Россию представил министр иностранных дел Сергей Лавров, для которого поездка стала первым с момента начала специальной военной операции визитом в Европу.

На пресс-конференции по итогам заседания он обвинил Запад в «добивании» ОБСЕ. Как отметил глава МИД, Запад не извлёк уроков из провальной политики по разрушению ОБСЕ, и теперь Россия со своей стороны наблюдает полную деградацию всего созданного в организации и до этого в рамках совещаний по безопасности в Европе, деградацию всего, что создали «во всех трёх измерениях» безопасности.