Москва, 1 декабря, 2023, 20:01 — ИА Регнум. 1 декабря в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках международной выставке-форуме «Россия» отметили Всероссийский день хоккея. Именитые гости и действующие хоккеисты ЦСКА провели для фанатов фото — и автограф-сессии. В программе праздника также были показ клубной формы разных лет, демонстрация фильма «ЦСКА. Начало» и лекция об истории клуба.

Пресс-служба НК «Роснефть» Роснефть, ЦСКА и хоккей — на ВДНХ прошёл праздник спорта

В мероприятии приняли участие легендарные российские хоккеисты — Павел Буре, Борис Михайлов, Сергей Федоров, руководители и игроки хоккейного клуба ЦСКА, которые отметили вклад «Роснефти» в развитие хоккея и спорта в России.

«Без сильного ЦСКА нельзя представить наш спорт. Я благодарен компании «Роснефть» и Игорю Ивановичу Сечину за то, что в трудную минуту помогли вернуть ЦСКА на вершину, на лидирующие позиции», — сказал двукратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира как игрок и чемпион мира как тренер, 10-кратный чемпион СССР, почётный президент ПХК ЦСКА Борис Михайлов.

Главный тренер ЦСКА, трёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион СССР, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве тренера Сергей Федоров отметил, что на профессиональных спортсменах лежит ещё социальная ответственность. Именно они своим примером привлекают к занятиям спортом и демонстрируют преимущества здорового образа жизни.

«Хоккей является одним из самых популярных видов спорта в стране. Вы знаете, что ЦСКА — это самый легендарный клуб в мире. Хочу пожелать нам всем побед, чтобы еще больше людей занималось хоккеем», — сказал член наблюдательного совета ХК ЦСКА, чемпион мира, чемпион СССР, неоднократный призер Олимпийских игр Павел Буре.

В декабре 2023 года ЦСКА, как и весь отечественный хоккей, отмечает свое 77-летие. В честь этой даты «Роснефть» в своем павильоне на выставке «Россия» проводит «Неделю хоккея». Гости экспозиции с 28 ноября по 3 декабря смогут увидеть главный хоккейный трофей нашей страны — Кубок Гагарина, обладателем которого является ХК ЦСКА.

2 декабря три игрока молодёжной команды «Красная Армия», входящей в систему ЦСКА, проведут мастер-класс для всех желающих на льду катка ВДНХ. Своим мастерством поделятся защитники Амир Бикмухаметов и Арсений Лисин, а также нападающий Ян Агеев. Среди достижений игроков — победа в финале первенства России среди клубных команд, две победы на международном турнире World Selects Invitation и участие в финале Кубка Харламова сезона 21/22. На мастер-классе хоккеисты расскажут о тонкостях спорта, о хоккейном снаряжении, покажут упражнения на катание и владение шайбой.

В спортивном празднике в павильоне «Роснефти» принимают участие и друзья хоккеистов — чемпионы России, пилоты гоночной команды LADA Sport ROSNEFT. С 1 по 3 декабря пройдут тематические квизы, посвящённые автоспорту, и продолжатся любительские гонки на тренажерах-симуляторах, которые профессиональные спортсмены используют для подготовки к соревнованиям.

«Роснефть» уделяет большое внимание развитию и поддержке спорта. На протяжении 12 лет компания «Роснефть» является владельцем хоккейного клуба ЦСКА. За это время команда вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате. За последние четыре розыгрыша ЦСКА трижды выигрывал Кубок Гагарина. В составе сборной России хоккеисты команды в 2018 году вернули России золото Олимпийских игр.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.