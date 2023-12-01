Астана, 1 декабря, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Решение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сделать своим преемников Касыма-Жомарта Токаева многие «приняли в штыки», сообщил бывший глава республики в своей книге «Моя жизнь. От зависимости к свободе». Об этом 1 декабря сообщило издание Tengrinews.

«Эти люди втайне опасались, что он не сможет во всей полноте потянуть президентскую ношу и, стало быть, ответственность за все дела в жизни страны», — написал Назарбаев.

Он также сообщил, что среди недовольных таким решением были те, кто сам хотел стать президентом, но боялись заявить о несогласии с кандидатурой преемника, а после выборов пришлось считаться с волеизъявлением народа. По мнению Назарбаева, те, кто хотел возглавить страну, не успели вовремя среагировать, так как не знали, когда первый глава государства уйдёт с поста.

Назарбаев добавил, что окончательно власть Токаева закрепилась, когда Назарбаев передал ему пост председателя правящей партии «Нур Отан» (ныне — «Аманат») в ноябре 2021 года, так как считается, что у её лидера гораздо больше шансов победить на выборах.

«Это означало, что он будет президентом до 2029 года. То есть надежда терялась окончательно», — добавил экс-глава республики.

В марте 2019 года Назарбаев сложил с себя полномочия президента, заявив, что нужно уступать власть новому поколению. При этом он остался председателем правящей партии, главой Совета безопасности и ввёл в конституцию понятие «елбасы» (лидер нации), что давало ему и членам семьи право на личную неприкосновенность.

Когда в городах Казахстана начались беспорядки в январе 2022 года, Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совбеза. Впоследствии полномочия первого президента стали урезать.

В сентябре 2022 года по инициативе Токаева в Казахстане приняли поправки в конституцию, которые в том числе предполагали отмену статуса елбасы. В феврале 2023 года он подписал указ об отмене понятия лидер нации.

Кроме того, по измененной конституции президентский срок увеличился до семи лет, но этот пост нельзя занимать дважды. По новому положению прошли досрочные президентские выборы, по итогам которых Токаева переизбрали, он второй раз вступил в должность в ноябре 2022 года.