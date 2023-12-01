Пуна, Индия, 1 декабря, 2023, 20:35 — ИА Регнум. В Индии женщина одним ударом убила своего мужа. Причиной послужил его отказ отпраздновать её день рождения в Дубае. Об этом рассказал 1 декабря местный канал NDTV.

Global Look Press/Keystone Press Agency/Saqib Majeed

По информации полиции, семейный конфликт произошёл в квартире супругов в жилом комплексе в районе Ванавди в Пуне. 38-летняя Ренука начала обвинять мужа в том, что он не дарил ей дорогих подарков на день рождения и годовщины и не отвёз её в Дубай на празднование её дня рождения.

Также она обвинила 36-летнего супруга в том, что он не разрешил ей поехать в Дели на празднования дней рождения некоторых родственников. В какой-то момент женщина ударила мужа кулаком в лицо. Удар был такой силы, что у мужчины сломался нос и несколько зубов. Из-за сильного кровотечения мужчинапотерял сознание, в отношении его супруги возбудили уголовное дело.

Как сообщало 5 мая ИА Регнум, в порыве ревности москвич отрезал болгаркой руку своей жене. Женщина рассказала агентству, что спаслась чудом, так как во время нападения супруг целился не в руку, а в шею. Спасти конечность не удалось, она больше не будет функционировать. После операции женщина рассказала, что муж пытался её убить. Она пояснила, что таким образом супруг отреагировал на её решение развестись: в последнее время у него были проблемы с бизнесом, и на этой почве он стал злоупотреблять спиртным. По словам пострадавшей, из-за этого жизнь с ним стала невыносимой.