Волжский, Волгоградская область, 1 декабря, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Министерство по чрезвычайным ситуациям вечером 1 декабря опровергло информацию о взрыве газа в доме в Волжском в Волгоградской области. По информации ведомства, взрыва не было, но имел место пожар.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пожар случился в одной из квартир. Горели вещи на площади 15 кв. м. Пострадал мужчина, его передали медикам», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что пожар ликвидировали за 21 минуту, работали 20 человек личного состава и 7 единиц техники.

О взрыве газа ИА Регнум сообщало со ссылкой на мэрию Волжского вечером этого же дня. По предварительной на тот момент информации, ЧП произошло на улице Пионерской. В администрации Волжского уточнили, что произошло возгорание квартиры.