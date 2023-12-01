Москва, 1 декабря, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Мощная магнитная буря накрыла Землю, сообщили вечером 1 декабря в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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Магнитные бури разделяются по пятибалльной шкале: уровень G1 считается самым слабым, фактически не влияющим на электроприборы, G2 — умеренный, G3 — сильная магнитная буря, воздействующая на энергосистемы и вызывающая перебои в навигации и радиосвязи, G4 — тяжёлый, вызывающий сбои в работе электроники, и G5 — максимальный уровень с проблемами с электросетями и неполадками в работе спутников и связи. На Землю в 12:00 1 декабря пришла буря уровня G3, днём 2 декабря ожидается магнитная буря уровня G1.

Во время магнитных бурь население планеты может ощущать головные боли, слабость, испытывать бессонницу. Учёные связывают такие реакции с колебаниями магнитного поля, замедляющими капиллярный кровоток с последующим кислородным голоданием.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина предупредила, что вследствие магнитной бури москвичи могут увидеть полярное сияние. По её словам, кратковременно буря может достигнуть показателя G4.