Киев, 1 декабря, 2023, 19:09 — ИА Регнум. На Украине в одном из российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили сим-карту мстного мобильного оператора «Киевстар». Об этом 1 декабря сообщил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Иван Шилов ИА Регнум

«Профильные специалисты с этим разбираются», — сказал он.

По словам военного, украинским специалистам предстоит изучить, как найденная сим-карта оказалась в беспилотнике и зачем она была нужна. В Киеве также намерены узнать, зачем БПЛА потребовался выход в интернет.

Кроме того, спикер воздушных сил указал на то, что российская армия совершенствует вооружение, в том числе для лучшей маскировки российские дроны начали красить в чёрный цвет.

Как передавало ИА Регнум, российский беспилотник «Ланцет» признали всё большей угрозой для украинской армии. Авторы портала Business Insider отметили, что боеголовки новейших российских дронов детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро. Это позволяет барражирующим боеприпасам обходить дополнительную защиту украинской военной техники.

В сентябре бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Россия поняла ключевую роль беспилотников в боевых действиях и переформатировала под это свои войска. Эксперт подчеркнул, что роль дронов выросла до умопомрачительных масштабов. При этом западные специалисты неоднократно говорили об эффективности российских дронов-камикадзе и других видов оружия.