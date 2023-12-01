Москва, 1 декабря, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Обязательное диспансерное наблюдение за трудоустроенными гражданами России по месту работы планируют ввести в 2024 году, сообщила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Павел Лисицын/РИА Новости

Она отметила, что для осуществления диспансерного наблюдения работодатели будут заключать договоры с медицинскими организациями.

«Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими», — сказала Голикова на открытии конгресса «Национальное здравоохранение — 2023».

Вице-премьер также рассказала, что в программе ОМС будет предусмотрена с отдельным тарифом диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья.

Голикова напомнила, что президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи.

«Для нас семья — это широкое понимание. Это молодая семья, это семья, которая имеет детей, это здоровая семья, это трудовая семья. Это многопоколенческая семья. И о каждой семье и о каждом члене этой семьи здравоохранение тоже должно позаботиться», — сказала она, объясняя решение включить возможность оценки репродуктивного здоровья в диспансеризацию.

II конгресс «Национальное здравоохранение» проходит 1 и 2 декабря. Выставка-форум «Россия», на площадке которой организован конгресс, открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посещение выставки бесплатное.

Ранее стало известно, что в 2024 году в состав профилактических мероприятий впервые войдёт обследование на антитела к гепатиту С раз в десять лет для всех граждан РФ старше 25 лет.

ИА Регнум сообщало, что, по словам президента России Владимира Путина, положение дел с рождаемостью в стране остаётся сложным, поэтому нужно принять дополнительные меры для перелома демографической ситуации. Также глава государства предложил выплачивать детское пособие независимо от дохода семьи, даже если он увеличивается.