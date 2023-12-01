Москва, 1 декабря, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Приехавшего из зоны проведения спецоперации актёра Михаила Мамаева не пустили в эфир «России» из-за бейсболки с флагом России. О случившемся актёр написал на своей странице в Telegram-канале.

Telegram-канал Михаила Мамаева Михаил Мамаев

Инцидент произошёл на записи программы «Привет, Андрей!». Как рассказал Мамаев, он приехал с фронта специально для программы, чтобы в числе гардемаринов поздравить зрителей с будущим сочельником. На нём тогда была форма, которая подразумевает бейсболку с флагом России.

«Меня попросили её снять, <…> я категорически отказался. При этом меня спрашивали, почему мне так важно быть в бейсболке с флагом», — написал актёр.

В этой связи Мамаев спросил редактора и режиссёра программы, почему им так важно, чтобы он снял бейсболку. Со слов актёра, ему ответили что-то невнятное, что все без бейсболок, это требование оператора. Мамаев отказался исполнить требование, допустив, что операторы просто не справляются с работой.

Актёр возмутился из-за отношения представителей одного из главных федеральных каналов. Он отметил, что воины на передовой буквально жилы рвут, а вся тыловая Россия усердно собирает гуманитарную помощь, поддерживает бойцов, а некоторые федеральные СМИ при этом стараются тщательно обходить тему СВО, объясняя это тем, что у них «развлекательные программы».

«Кого они развлекают? Себя и развлекают. Это те же люди, что навязывали нам все эти Евровидения… флаг России над козырьком их смущает. Плохо», — добавил артист.

Михаил Мамаев, известный по роли Никиты Оленева в кинокартинах про героических гардемаринов, с конца 2022 года находится в зоне СВО. Туда он поехал добровольцем. Решение участвовать в спецоперации актёр объяснил тем, что он так воспитан. Он заявил, что в сложные для Родины времена это даже не обязанность, а честь — послужить своему Отечеству.

Как сообщало ИА Регнум, летом участника спецоперации с позывным Якудза в День России не пустили в кафе в Симферополе. Боец рассказал, что в кафе его не пустили из-за военной формы, так как он якобы представляет опасность.

Подобная ситуация произошла в Воронеже, когда из-за военной формы участника СВО не пустили в бар «Понеслось».