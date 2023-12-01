Уехавшая из России Лазарева* призналась, что оказалась «никому не нужной»
Марбелья, Испания, 1 декабря, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Известная в прошлом юмористка и телеведущая Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) призналась, что вряд ли бы стала критиковать Россию, если бы знала, чем это для неё обернётся, так как оказалась не готова потерять статус, которым раньше пользовалась.
«Если бы мне тогда сказали: «Ты потеряешь всё: профессию, деньги, закончишь иноагентом никому не нужным за границей, я бы сказала: «Да ну его на фиг», — разоткровенничалась женщина.
Лазарева отметила, что карьерные изменения начались после участия в беспорядках на Болотной площади, которое затронуло и её бывшего супруга Михаила Шаца (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Но он, по её заверению, даже не принимал во всём этом участия. Однако юмористка уверена, что для неё будущее в России не закончено и вернуться она ещё сможет. Об этом она заявила в интервью Эвелине Геворкян на Youtube-канале «Живой Гвоздь».
Лазарева приехала в Киев в феврале 2022 года на съёмки в программе «Лига смеха» и там застала начало специальной военной операции. В социальных сетях она неоднократно осуждала СВО. Из Киева Лазарева улетела в Испанию. В дальнейшем она заявила, что те, кто считают, что в Европе рады всем эмигрантам, заблуждаются. В интервью украинскому каналу ведущая призналась, что не готова продать квартиру в Москве и отказаться от российского паспорта.
Как сообщало ИА Регнум, в октябре Пресненский суд Москвы вновь оштрафовал Лазареву за отсутствие маркировки иноагента, назначив штраф в размере 40 тыс. рублей. Её признали виновной в производстве материалов, их распространении в сети Интернет без указания на их принадлежность к иностранному агенту либо его деятельности.