* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Марбелья, Испания, 1 декабря, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Известная в прошлом юмористка и телеведущая Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) призналась, что вряд ли бы стала критиковать Россию, если бы знала, чем это для неё обернётся, так как оказалась не готова потерять статус, которым раньше пользовалась.

Павел Лисицын/РИА Новости Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Если бы мне тогда сказали: «Ты потеряешь всё: профессию, деньги, закончишь иноагентом никому не нужным за границей, я бы сказала: «Да ну его на фиг», — разоткровенничалась женщина.

Лазарева отметила, что карьерные изменения начались после участия в беспорядках на Болотной площади, которое затронуло и её бывшего супруга Михаила Шаца (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Но он, по её заверению, даже не принимал во всём этом участия. Однако юмористка уверена, что для неё будущее в России не закончено и вернуться она ещё сможет. Об этом она заявила в интервью Эвелине Геворкян на Youtube-канале «Живой Гвоздь».

Лазарева приехала в Киев в феврале 2022 года на съёмки в программе «Лига смеха» и там застала начало специальной военной операции. В социальных сетях она неоднократно осуждала СВО. Из Киева Лазарева улетела в Испанию. В дальнейшем она заявила, что те, кто считают, что в Европе рады всем эмигрантам, заблуждаются. В интервью украинскому каналу ведущая призналась, что не готова продать квартиру в Москве и отказаться от российского паспорта.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Пресненский суд Москвы вновь оштрафовал Лазареву за отсутствие маркировки иноагента, назначив штраф в размере 40 тыс. рублей. Её признали виновной в производстве материалов, их распространении в сети Интернет без указания на их принадлежность к иностранному агенту либо его деятельности.