Москва, 1 декабря, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Приложение сервиса по каршерингу «Ситидрайв» пропало из магазина App Store и недоступно для скачивания. Об этом сообщила компания в Telegram-канале.

Антон Денисов /РИА Новости

Там отметили, что уже занимаются устранением проблемы и ищут альтернативные пути для установки приложения пользователем.

«Пользователи iPhone, не удаляйте приложение — для вас оно работает как обычно!» — посоветовали в «Ситидрайве».

Вместе с тем в компании рекомендовали не включать функцию «Сгружать неиспользуемые». Это нужно для того, чтобы приложение не удалилось смартфоном.

Клиентам рекомендовали зайти в настройки телефона, открыть раздел App Store и немного пролистать его до функции «Сгружать неиспользуемые». После этого необходимо её отключить. Приложение «Ситидрайв» можно скачать в Google Play, Huawei AppGallery, а также Xiaomi и Rustore.

Как сообщил 30 ноября корреспондент ИА Регнум, из магазина для скачивания приложений Google Play пропали «Почта Банк» и банк «Русский стандарт». Для загрузки осталось доступно приложение «Русский Стандарт Страхование».

При этом приложение «Почта Банка» нельзя было скачать и из магазина программ App Store.

С весны 2022 года магазин приложений App Store от компании Apple периодически удаляет некоторые приложения, доступные для российского пользователя.

Помимо этого, блокируются возможности устанавливать их из других магазинов. Особенно пострадали мобильные приложения банков. Это происходит среди прочего под давлением правительств разных стран.