Лондон, 1 декабря, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Россию не переизбрали в обновлённый Совет Международной морской организации (IMO) ООН, занимающийся вопросами безопасности судоходства, на 2024–2025 годы. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба организации.

Виталий Тимкив/РИА Новости

В совет в составе категории «А» вошли Китай, Греция, Италия, Япония, Либерия, Норвегия, Панама, Республика Корея, Великобритания, Япония и США. В категорию «В» включили Австралию, Бразилию, Канаду, Францию, Германию, Индию, Нидерланды, Испанию, Швецию и ОАЭ.

Выбор членов Совета проводили на основании тайного голосования.

IMO создали в марте 1948 года. Организация действует на основании Конвенции о Межправительственной морской консультативной организации, вступившей в силу в марте 1958 года. СССР вступил в IMO в декабре того же года.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября стало известно, что Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024–2026 годы по итогам голосования в Генассамблее. Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая, комментируя итоги голосования, заявила, что США давили на другие страны, агитируя за Албанию.