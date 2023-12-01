Волгоград, 1 декабря, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Взрыв бытового газа прогремел в доме в городе Волжском, сообщила 1 декабря мэрия города.

Дарья Антонова ИРегнум

«По предварительной информации, на Пионерской, 28, произошёл взрыв бытового газа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии.

В администрации Волжского уточнили, что произошло возгорание квартиры. Все службы на месте.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа в пятиэтажном жилом доме на улице Каландарашвили в Красноярском крае взорвался газ. Позднее стало известно, что из-за взрыва госпитализировали семерых, всего к медикам обратились 11 человек.

Днём 8 августа в Астрахани произошёл взрыв газа в доме. Погибли два человека, 10 получили ранения.

Летом 202 года взрыв бытового газа произошёл в пятиэтажном жилом доме в Ступино. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обещал предоставить жителям, квартиры которых пострадали, новое жильё. В июле 2023 года Следственный комитет сообщил, что взрыв газа в Спупино, где погибли шесть человек, устроил мужчина, решивший убить жену и детей.