Москва, 1 декабря, 2023, 18:03 — ИА Регнум. За прошедшие сутки авиационный парк украинской армии сократился на две единицы. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в районе Тягинки в Херсонской области сбили вертолёт Ми-8. Об этом 1 декабря на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Владимир Астапкович/ РИА Новости Самолет МиГ-29

«В районе населённого пункта Пересадовка в Николаевской области сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — доложил представитель оборонного ведомства.

Также силы ПВО перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.

Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны, Вооружённые силы Украины лишились 545 самолётов и 256 вертолётов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября средства ПВО России в ходе проведения специальной военной операции сбили два самолёта МиГ-29 ВСУ в Днепропетровской области. Истребители поразили в районе Першотравенска и Брагиновки.

На следующий день средствами ПВО сбили три украинских самолёта: два Су-27 в районах Новорайска и Великой Александровки Херсонской области, а также самолёт МиГ-29 в районе Пятихатки Днепропетровской области.

29 ноября истребительная авиация ВКС России в районе Межевого в ДНР сбила самолёт МиГ-29 украинской армии.