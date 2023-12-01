Скопье, 1 декабря, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опасаются честного разговора. Таким образом он прокомментировал их спешный отъезд с заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), проходившее в столице Северной Македонии. Об этом он сообщил на пресс-конференции с журналистами.

Лавров рассказал, что на заседании отсутствовали его коллеги из Украины, Польши и прибалтийских стран.

«Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже. Почему это происходит? Они, наверное, считают, что тем самым подчёркивают своё намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят, боятся любого честного разговора с фактами на руках», — сделал заявление Лавров.

По его мнению, этот страх объясняет и другие странные поступки Запада, связанные с невыдачей виз российским дипломатам на различные мероприятия ООН и ЮНЕСКО.

Лавров подчеркнул, что российские власти уже убедились в отсутствии «внятных и вменяемых аргументов» за два года гибридной войны Запада против России. В то же время, отметил он, свои аргументы Москва представила 30 ноября достаточно подробно и ей никто не возразил.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала участие Лаврова в заседании ОБСЕ в Северной Македонии шансом для этой организации не рухнуть в пике. Там возобладала логика, что обсуждать будущее Европы без Москвы невозможно, добавила Захарова. Сам факт участия в этом заседании, отметила она, в Москве не считают дипломатической победой.