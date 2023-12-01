Брюссель, 1 декабря, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Лидерам стран — участниц Европейского союза на саммите 14–15 декабря будет «очень сложно» договориться о выделении Киеву 50 млрд евро помощи. Об этом 1 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, участвующего в подготовке саммита.

«На саммите лидеров ЕС… будет «очень сложно» договориться о предложении предоставить Украине 50 млрд евро (55 млрд долларов) бюджетной помощи до 2027 года», — сказал он.

В то же время, по словам источника, Брюссель всё ещё привержен поддержке Киева. В связи с этим он предположил, что даже если организация не сможет предоставить Украине 50 млрд евро, Киев всё равно может ожидать «некоторой помощи».

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 декабря издание Economist написало, что если украинская армия начнут отступать на поле боя, это усилит недовольство и разногласия в Киеве. По мнению журналистов издания, западные страны в этом случае могут посчитать выделяемую Украине финансовую помощь пустой тратой денег.

Издание «Страна. ua» со ссылкой на украинский минфин 30 ноября сообщило, что в Киеве заметили, что в ноябре Украина получила самый низкий за последние полгода объём финансовой помощи. По его данным, в этот месяц Киев получил только 2 млрд долларов.