Москва, 1 декабря, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Пожар на рынке «Садовод» в Москве усиливается, сообщил 1 декабря источник ИА Регнум.

МЧС России. Кадр из видео

«Огонь на 19-й и 20-й линиях», — сказал он.

Спасатели продолжили эвакуацию людей. По последним данным, площадь пожара составила 350 квадратных метров.

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Ранее, 1 декабря, ИА Регнум сообщило о пожаре в одном из торговых павильонов на 20-й линии на рынке «Садовод». Уточнялось, что возгорание тушат по второму уровню сложности. Покупателей и продавцов эвакуируют. Позднее стало известно, что один человек пострадал.

Это не первый случай возгорания на рынке «Садовод». Так, в мая здесь загорелись три торговых павильона. Также пожар на рынке вспыхнул в июне, охватив три павильона.