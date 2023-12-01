Вашингтон, 1 декабря, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Если Вооружённые силы Украины начнут отступать на поле боя, это усилит недовольство и разногласия в Киеве. Об этом сообщило издание Economist.

Global look Press/Presidential Office of Ukraine

Это может привести к тому, что западные страны посчитают выделяемую Украине финансовую помощь пустой тратой денег, считают авторы материала.

«Если Украина отступит, то разногласия в Киеве начнут звучать громче. Как и голоса на Западе, говорящие о том, что отправка денег и вооружения на Украину ― пустая трата», ― отмечено в статье.

Издание напомнило, что Запад заявляет о своей приверженности Украине, однако опросы общественного мнения по всему миру показывают, что многие в этом сомневаются. В США администрация Джо Байдена изо всех сил пытается заставить Конгресс выделить финансирование на сумму более $60 млрд долларов. При этом, отметили авторы статьи, в случае избрания на пост главы Белого дома Дональда Трампа Вашингтон может и вовсе прекратить поставки оружия Киеву.

Economist добавил, что настроения в Киеве становятся «всё мрачнее».

Как сообщало ИА Регнум, ряд американских конгрессменов выразили опасения, что рассмотрение закона о направлении помощи Киеву могут отложить на период после выборов президента США в ноябре 2024 года. При этом член американского Конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Соединённым Штатам необходимо перестать направлять деньги Украине и сконцентрироваться на внутренних делах.

Бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин заявил, что стратегия главы киевского режима Владимира Зеленского на усиление репрессий внутри страны, на продолжение военного положения абсолютно бесперспективна. По его словам, она привела к провалу контрнаступления украинской армии.

Соскин подчеркнул, что ВСУ не только не смогли продвинуться вперёд, но и не смогли удержать свои позиции в ходе контрнаступления. А принятое лично Зеленским решение о назначении главой минобороны Украины Рустема Умерова стало причиной открытого раскола между политическим руководством и военными во главе с главкомом Валерием Залужным, уточнил он.

Соскин 25 ноября сообщил, что ситуация на Украине будет ухудшаться, поскольку страна не производит достаточного количества оружия, в то время как российский оборонно-промышленный комплекс продолжает активно работать. Он добавил, что, несмотря на то, что Россия накапливает военную мощь, она не отказывается от переговоров.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Киев без продолжения помощи Вашингтона вряд ли сможет продержаться до конца 2023 года. По словам эксперта, способность Украины выстоять в вооружённом конфликте постоянно снижается и первую очередь на фоне больших потерь личного состава ВСУ.

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что Зеленского ждёт незавидное будущее. Он заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ), обманутые киевскими властями, могут пойти на военный переворот и сместить его с должности.